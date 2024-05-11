السيد الصدر: من قتل الشهيد الصدر الاستعمار الغاشم

2024-05-11 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن من قتل المرجع السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر(قدس سره) هو الاستعمار الغاشم.وذكر السيد الصدر في كلمة له خلال الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه حضرها مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "من قتل السيد الشهيد هو البعث الصدامي الملعون بأمر من الطاغية الملعون".واضاف أن "ما حدث من تهديد صريح من الاجهزة القمعية بشكل مباشر بعد خطبة السيد الشهيد للمطالبة بالافراج عن المتعلقين يؤكد ذلك".واشار الى أن "من قتل شهيدنا الصدر هو الاستعمار الغاشم".