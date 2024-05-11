2024-05-11 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً أجنبياً في بغداد ومحافظات أخرى.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات".وأضافت، أنه "بعد ملاحقات مستمرة مبنية على معلومات استخبارية تفصيلية تم اعتقال عناصر الشبكتين كافة وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق".