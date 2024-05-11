الصدر: من قتل السيد الشهيد محمد صادق الصدر هو البعث الصدامي

2024-05-11 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مقتدى الصدر، اليوم السبت (11 آيار 2024)، ان من قـتل السيد الصدر هو البعث الصدامي.

وقال الصدر في كلمة له بمناسبة استشهاد والده محمد صادق الصدر، تابعتها "بغداد اليوم": "من قـتل السيد الصدر هو البعث الصدامي الملعون، بأمر مباشر من الطاغية صدام".

واضاف: أن "المناوئين للسيد الشهيد والمغالين بحبه والقائلين بامامته هم سبب بقتله ايضا"، طالبا من اتباعه "الوحدة وعدم التفرق".