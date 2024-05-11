مركز بيئي يدعو لتشكيل "مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي" في العراق

2024-05-11 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

دعا المركز العراقي للرصد البيئي، اليوم السبت (11 ايار 2024)، الحكومة الاتحادية لتشكيل مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي في العراق، والاسراع بتشكيله قبل مشاركة العراق في مؤتمر كوب 29 المقرر اقامته في باكو في تشرين الثاني المقبل.

وأكد المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي في العراق، لتبني ستراتيجية وطنية موحدة بمشاركة الوزارات المعنية والحكومات المحلية وحكومة إقليم كردستان، للسيطرة على مصادر الملوثات المختلفة".

وأشار المركز إلى أن "الهدف من تشكيل المجلس، يتمثل بمجموعة نقاط مهمة وهي:

1 - تحديد مشاكل وزارة البيئة في معالجة التلوثات ومظاهر التطرف المناخي، بضمنها التقاطعات والتعارضات مع بعض مؤسسات الدولة.

2 - الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي وربطها بخطط التنمية المستدامة.

3 - دعم وتمويل مشاريع البحث العلمي و مبادرات وبرامج التوعية لمكافحة التغير المناخي .

4 - متابعة تنفيذ المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات والعمل على توسيعها لتشمل مختلف القطاعات.

5 - استثمار منظمات الأمم المتحدة كافة في دعم العراق لمواجهة آثار التغيرات المناخية .

6 - تحديث وادخال المفاهيم والمعارف المتعلقة بالتغيرات المناخية في مراحل التعليم المختلفة.

7 - إشراك وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمخاطر تغير المناخ

وشدد المركز على "ضرورة تشكيل المجلس قبل المشاركة المرتقبة للعراق في مؤتمر قمة المناخ (COP 29) التي تقام في العاصمة باكو خلال شهر تشرين الثاني المقبل، كجزء من الإلتزامات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية".

ويعد العراق ضمن الدول الخمسة الأكثر تضررًا وتأثرًا بالتغير المناخي في العالم، بحسب منظمة الامم المتحدة.



