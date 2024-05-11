2024-05-11 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

ألقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، كلمة أمام أنصاره في ذكرى استشهاد والده، قائلاً إن من قتل والده هو الاستعمار الغاشم. وذكر الصدر في كلمة، تابعتها منصة “إيشان“، أن “من قتل شهيدنا الصدر، هو البعث الصدامي الملعون بأمر مباشر من الطاغية الملعون، باعتباره المباشر بالقتل، هو أو أحد أولاده لعنهم الله“. وأضاف: […]

ظهرت المقالة السيد مقتدى الصدر مخاطباً أنصاره: أسمعوا من يتفاوض مع الأمريكان.. “كلا كلا أمريكا” أولاً على Eishan.