بعد نفوق أعداد من "النوارس".. الصحة الكوردستانية تحذر: لا تقتربوا من هذا المكان

2024-05-11 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، بعدم الاقتراب من مكان تجمع النوارس في بحيرة دوكان في محافظة السليمانية بعد نفوق أعداد "كبيرة" منها بسبب مرض غامض.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر نفوق أعداد كبيرة من طيور النوارس بسبب المرض في بحيرة دوكان، قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة لصحة رابرين بتحذير المواطنين من الاقتراب بأي شكل من الأشكال من اماكن تواجد النوارس في بحيرة دوكان وذلك من اجل ضمان سلامتهم الصحية وسلامة المجتمع".

واضاف البيان ان "الوزارة تجدد التأكيد بأنه ما عدا الفرق الصحية المختصة والجهات المعنية فإنه يمنع قيام أي شخص بزيارة موطن النوارس الى ان يتم اصدار التطمينات الرسمية بشأن نوع المرض وعدم خطورته على الانسان من قبل الطبابة البيطرية في المنطقة".

وأكدت الصحة الكوردستانية أنها وعن طريق المديرية العامة لصحة رابرين تنسق مع وزارة الزراعة من أجل قيام دوائر البيطرة والأطراف المعنية بتشخيص المشكلة والحفاظ على صحة المواطنين.