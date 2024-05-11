2024-05-11 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع وزير الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار، اليوم السبت، تفعيل خط بغداد – تونس.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السعداوي التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع إلى الجانب الوزير مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سلمان البهادلي وعدد من مسؤولي تشكيلات الوزارة؛ لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع النقل بين البلدين الشقيقين".وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة ببغداد ناقش أهمية تفعيل خط بغداد - تونس، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية لضمان نجاح هذا الخط وتحقيق نسب امتلاء عالية بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين فيما يخص قطاع النقل بشكل عام".وتابع السعداوي- وفقاً للبيان- "بحثنا مع وزير الخارجية التونسي سبل التعاون المشترك في كافة مجالات قطاع النقل سواء (البحري والجوي والسككي والمينائي، كما ناقشنا مشروع طريق التنمية الإستراتيجي وأهميته الاقتصادية للمنطقة والعالم)".وتابع البيان، أن "وزير الشؤون الخارجية والهجرة في جمهورية تونس أكد وجود اهتمام كبير بشأن تفعيل خط (بغداد- تونس)"، مبينا، أنه "ستكون هنالك جملة تسهيلات مع الجانب العراقي أبرزها السرعة في منح تأشيرات الدخول للعراقيين"، مبدياً رغبة بلاده للتعاون مع العراق بالمجالات كافة وتبادل الخبرات خصوصاً في مجال النقل"، لافتا، إلى أن "الفترة المقبلة للعلاقات التونسية العراقية ستحقق قفزة نوعية في مجال النقل من خلال التعاون المشترك بين البلدين".وواصل البيان، أن "الاجتماع شهد طرح العديد من القضايا التي تسهم في وضع رؤية تركزت بالاتفاق على تشكيل لجان فنية لمناقشة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المستقبلية تتضمن آلية للتنسيق والتعاون بين البلدين من أجل تطوير قطاع النقل بشكل عام".