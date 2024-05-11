تحديد موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي الكأس

2024-05-11 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ، اليوم السبت، موعد نصف نهائي الكأس بين الزوراء والقوة الجوية.وقال بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):انه" تم تُحدد الـ 28 من شهر أيار الجاري موعداً لنصف نهائي الكأس بين الزوراء والقوة الجوية".