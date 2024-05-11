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تحديد موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي الكأس

تحديد موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي الكأس
تحديد موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي الكأس
2024-05-11 21:24:02 - المصدر: واع
بغداد- واع 
حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ، اليوم السبت، موعد نصف نهائي الكأس بين الزوراء والقوة الجوية.
وقال بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):انه" تم تُحدد الـ 28 من شهر أيار الجاري موعداً لنصف نهائي الكأس بين الزوراء والقوة الجوية".

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