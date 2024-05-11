تتويج تاريخي.. الهلال بطلا للدوري السعودي

2024-05-11 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق الهلال رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة رقم 19 في التاريخ.

وجاء تتويج الهلال عقب الانتصار الذي حققه على مضيفه الحزم بنتيجة 4-1، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي.

رباعية الهلال جاءت عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش (ثنائية)، أحمد عبدالله الجويد بالخطأ في مرمى فريقه الحزم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وذلك في الدقائق 15، 39، 48 و51 من عمر المباراة.

على الجانب الآخر، سجل الحزم هدفا وحيدا في المباراة، عبر فايز سليماني، وذلك في الدقيقة 34.