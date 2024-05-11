2024-05-11 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، توجه مليون و150 ألف تلميذ، لأداء الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية غداً الأحد.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تهيئة المستلزمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الإمتحانات في 7 آلاف و600 مركز امتحاني موزعة في عموم محافظات العراق.

وأشارت إلى توجيهات وزير التربية إبراهيم الجبوري، برعاية التلاميذ ومراعاة حالتهم النفسية والصحية وتوفير مياه الشرب والكهرباء، لضمان راحتهم داخل المراكز الامتحانية.

كما وجه الجبوري، بحسب البيان، بـ"تجنب كل ما يثير القلق داخل القاعات من كلام وغيرها من الأمور الثانوية لإعطاء الممتحنين فرصة الإجابة المركزة دون تشتيت الإنتباه".