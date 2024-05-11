2024-05-11 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، إن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف المزين خلال الجولة التفقدية التي قام بها إلى لواء صالح المحمد الآلي /94، أن “رجال القوات المسلحة يبذلون الغالي والنفيس لحماية تراب الوطن تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو […]

ظهرت المقالة الجيش الكويتي “يتأهب” بعد القرارات الأخيرة: نحن السد المنيع لمواجهة التحديات أولاً على Eishan.