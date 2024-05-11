النفط النيابية: جولات التراخيص ستمهد لرفع إنتاج النفط والغاز

2024-05-11 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم السبت، دعم جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والجولة السادسة واستثمار الغاز المصاحب والحر، معتبرة تلك الجولات ضرورة لرفع الإنتاج بما فيه النفطي.وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "شهدنا اليوم احتفالية إعلان الجولة التكميلية الخامسة والسادسة في وزارة النفط بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني".وأضاف، أن" جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة مهمتان جدا للعراق وهما من ضمن البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء، والمصوت عليه داخل مجلس النواب".وأشار، إلى أن "الجولة السادسة تتضمن جولات غازية لاستثمار الغاز الحر، أما الخامسة فهي تأتي لاستكمال الجولات النفطية والغازية"، مبينا، أن "اللجنة داعمة لوزارة النفط بجولات التراخيص واستثمار الغاز المصاحب والحر والتي من شأنها رفع مستويات الإنتاج".ورعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة واللتين تشملان 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية".