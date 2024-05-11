العراق ينقلب على "أوبك".. لا تخفيض للإنتاج بعد اليوم

2024-05-11 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، إن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية في إنتاج الخام، ولن يوافق على أي تخفيضات مستقبلية تتخذها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في اجتماعها المقبل، المقرر عقده في 1 حزيران/يونيو المقبل.

وذكرت وكالة رويترز، أن عبد الغني، أخبر الصحفيين على هامش مؤتمر ترخيص النفط والغاز في بغداد، بأن "العراق لن يتفق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ القادم".

وكان العراق، قد أكد مرارا وتكرارا إنه ملتزم بالتخفيضات الطوعية التي أعلنتها أوبك+ منذ العام 2023، ولكنه ضخ حصة إنتاجه بتراكمية قدرها 602.000 برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لما ذكرته "أوبك +" في بيان أمس الجمعة.

ويتطلع العراق لزيادة احتياطاته النفطية إلى 160 مليار برميل، مع حسم انطلاق التراخيص الخامسة والسادسة، وسط تفاؤل بحسم موضوع استيراد الغاز عبر إنتاجه محلياً في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمسؤولين ومحللين اقتصاديين.

وينتج العراق أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط يوميا وتمثل واردات القطاع أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، في الوقت الذي يعد فيه العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، و بخسائر تقدرها الحكومة بنحو 6 مليارات دولار سنويا.

وصباح اليوم السبت، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة.

ومن المؤمل أن تضيف جولات التراخيص هذه مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني، حسبما صرح به وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.