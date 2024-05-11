2024-05-11 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت (11 ايار 2024)، خلال لقائه حشدا من القيادات التنظيمية في تيار الحكمة بمحافظة المثنى، على اهمية استثمار الطرق الحديثة بالتسويق للتيار والتواصل مع الناس والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ختام جولته في محافظة المثنى ولقائه حشدا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني، استعرض الحكيم تطورات المشهد السياسي، وجدد التأكيد على أهمية مشروع تيار الحكمة الوطني، وأهمية أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى".

وبحسب البيان شدد الحكيم على "نظم الأمر والتواصل مع الناس والعمل على حل مشاكلهم بالسبل الممكنة فأقصر الطرق لرضا الباري جل وعلا هي خدمة عباده، كما دعى الحكيم لتجاوز الخلافات والعض على الجراح والاستعداد للاستحقاقات القادمة".

واكد على "استثمار مقبولية الحكمة عند الجماهير"، داعيا "للتفاعل الإعلامي واستثمار الطرق الحديثة في التسويق والتحرك بروح الفريق الواحد، والتركيز على الإيجابيات وإشاعة روح التفاؤل وتنقية الأجواء من السلبيات".

ودعا لقراءة "زيارة رئيس الوزراء لأميركا والاتفاقات التي وقعت على هامش طريق التنمية"، لافتا إلى أن "كل هذه التطورات دليل على تعافي العراق ووجود إرادة إقليمية ودولية لاستقراره، فأمن المنطقة واستقرارها من أمنه".

واكد الحكيم أن "أحد نقاط النجاح هو التدرج الوظيفي والمعرفة بأوضاع البلاد التي يتمتع بها شخص رئيس الوزراء، وبيّنا ترميز الحكومة على الجانب الخدمي، وأعربنا عن أملنا بتحقيق تطلعات المنطقة".



