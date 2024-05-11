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الحشد الشعبي ونفط الوسط يحققان الفوز بدوري النخبة لكرة اليد

الحشد الشعبي ونفط الوسط يحققان الفوز بدوري النخبة لكرة اليد
الحشد الشعبي ونفط الوسط يحققان الفوز بدوري النخبة لكرة اليد
2024-05-11 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الدور التاسع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2023-2024.

وفاز فريق الحشد الشعبي في المباراة الاولى على فريق نادي الجيش بنتيجة 32 - 26 هدفاً.

وفي مباراةٍ ثانية شهدت ندية قوية بين فريقي الطلبة ونفط الوسط انتهت بفوز نفط الوسط بفارق هدف واحد بنتيجة 27-26 هدفاً. ‎

وكان فريق الكرخ قد احرز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 - 21 في المباراة التي ضيفتها امس الجمعة قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من الدوري.

‏‎وتوّج فريق الكرخ باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة.

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