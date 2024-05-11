الحشد الشعبي ونفط الوسط يحققان الفوز بدوري النخبة لكرة اليد

2024-05-11 22:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الدور التاسع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2023-2024.

وفاز فريق الحشد الشعبي في المباراة الاولى على فريق نادي الجيش بنتيجة 32 - 26 هدفاً.

وفي مباراةٍ ثانية شهدت ندية قوية بين فريقي الطلبة ونفط الوسط انتهت بفوز نفط الوسط بفارق هدف واحد بنتيجة 27-26 هدفاً. ‎

وكان فريق الكرخ قد احرز لقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد بعد فوزه على منافسه نفط البصرة بنتيجة 24 - 21 في المباراة التي ضيفتها امس الجمعة قاعة الكرخ ضمن الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من الدوري.

‏‎وتوّج فريق الكرخ باللقب قبل جولتين من انتهاء المرحلة الثانية من البطولة.