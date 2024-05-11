الصين تنفرد بـ18% من حقول الجولتين الجديدتين.. و11 دولة تتقاسم المتبقي

2024-05-11 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (11 ايار 2024)، استحواذ الشركات الصينية على العدد الاكبر من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن الجولة الخامسة المكملة والجولة السادسة للتراخيص النفطية بـ"الهيمنة".

وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "هيمنة واضحة للصين على حقول النفط العراقية، حيث فازت شركات صينية بخمسة حقول ضمن جولتي التراخيص الخامسة والسادسة".

واضاف انه "فازت مجموعة تشونغمان بتطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية إلى جانب حقل الفرات الأوسط الذي يمتد بين محافظتي النجف وكربلاء، وفازت مجموعة يونايتد إنرجي الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة، بينما فازت شركة تشنهوا الصينية بتطوير حقل القرنين على الحدود بين العراق والسعودية".

واوضح: "كما فازت شركة جيو-جيد الصينية بتطوير حقل زرباطية في محافظة واسط ، وبذلك أصبحت الصين هي المهيمن والمشغل الرئيس في 14 حقل نفطي وغازي في العراق".

ويبلغ عدد الرقع والحقول النفطية في الجولتين الخامسة المكملة والسادسة التي اطلقها العراق اليوم السبت 29 رقعة، مايعني ان الصين لوحدها استحوذت على قرابة 18% من اجمالي الرقع المطروحة في هاتين الجولتين، فيما تقاسمت 11 دولة اخرى في النسبة المتبقية.