المندلاوي: إسهامات رجال الدين كبيرة في الدفاع عن العراق وحفظ نسيجه المجتمعي

2024-05-11 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن إسهامات رجال الدين كبيرة في الدفاع عن العراق وحفظ نسيجه المجتمعي، فيما دعا رجال الدين إلى دعم جهود الحكومة والبرلمان والاستمرار في التصدي للتطرف الديني والفكري.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أجرى جولة ميدانية في الحضرة القادرية، رافقه فيها النائب حسن الخفاجي، حيث كان في استقباله متوليا الحضرة الشيخ خالد الگيلاني، والشيخ عفيف الدين الگيلاني، وجمع من العلماء والشيوخ الأفاضل".وأضاف البيان، أن "المندلاوي أدى صلاة المغرب في جامع الشيخ عبد القادر الگيلاني، وزار الضريح ومكان الخلوة واطلع على المقتنيات الثمينة والتاريخية الموجودة في الحضرة، كما استمع إلى تاريخ ونسب ومكانة الشيخ الگيلاني، فضلًا عن مناقشة احتياجات القائمين على الحضرة، وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم، إضافة إلى تفقد المواطنين المتواجدين في المكان ومتابعة طلباتهم".وأكد المندلاوي- بحسب البيان- "على دور ومكانة رجال الدين، وإسهاماتهم الكبيرة في الدفاع عن العراق والحفاظ على النسيج المجتمعي عبر التاريخ وطيلة الظروف القاسية التي مر بها العراق"، مبينًا، أن "تضافر وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سرّع خطوات الإنجاز والإصلاح، داعيًا في الوقت ذاته المشايخ إلى المساهمة في دعم الحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى التصدي للتطرف الديني والفكري وإشاعة روح التسامح والتعايش بين الناس".