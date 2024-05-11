الحشد يتغلب على الجيش ويقترب من وصافة دوري اليد

2024-05-11 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي الحشد الشعبي على نادي الجيش بنتيجة 32 هدفا مقابل 26 ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد والتي اقيمت في قاعة نادي الجيش في بغداد.وانهى نادي الحشد الشعبي الشوط الاول متقدماً بالنتيجة 17 هدف مقابل 9 لنادي الجيش، حيث شهدت المباراة توهج وعزم واضح للاعبي الحشد للتفوق في المباراة ليواصلون التقدم في الشوط الثاني.كما انهى نادي الحشد الشعبي المباراة متقدماً بفارق 6 اهداف بنتيجة 32 مقابل 26 لفريق الجيش، ليقترب بذلك من وصافة الدوري خلف نادي الكرخ الذي توج رسمياً بطلاً للدوري.