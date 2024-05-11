2024-05-11 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم واسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من طلب وجهه للسكان بإخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قواتهم “بدأت هجوما على جباليا”. وبث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة تظهر شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم […]

ظهرت المقالة بغارات جوية.. الاحتلال يشن هجوماً “واسعاً” على مدينة جباليا ومخيمها شمال غزة أولاً على Eishan.