عمليات بغداد تعلن الشروع بتنفيذ عمليات أمنية في أربع مناطق

2024-05-11 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، الشروع بتنفيذ عمليات أمنية في أربع مناطق من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات بغداد ومن خلال قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تشرع بتنفيذ عمليات امنية ضمن مناطق (جكوك، الطوايل، التاجي الشمال، والعشوائيات فيها) في جانب الكرخ، لملاحقة عصابات الجرائم المنظمة والجنائية والخارجين عن القانون والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وفرض القانون".