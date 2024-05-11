2024-05-11 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، علاء مصطفى، اليوم السبت (11 آيار 2024) مدى تأثير الدول العربية سياسيا على العراق في المرحلة الحالية.

وقال مصطفى، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأثير المنطقة العربية في الشأن العراقي خلال الفترة الحالية اختلف عما كان عليه في السابق"، مبينا أن "احد اسباب ذلك هو أن العراق اصبح مستقلا عن عواصم التأثير العربية وحتى دول الجوار".

وأضاف، أن "هذا الأمر بيّن واتضح خلال تشكيل حكومة محمد شياع السوداني من قبل الاطار التنسيقي"، لافتا الى أن "بعض عواصم دول الجوار كانت لديها رغبات ميول للكاظمي وشخصيات أخرى، والقرار كان عراقيا بامتياز، وحتى المتغيرات دفعت عواصم التأثير عن الخطوط العامة وترك التفاصيل الدقيقة".

وأشار الى أن "العواصم العربية حاليا تمر بحالة من الضعف،" موضحاً أن "مصر مرهقة اقتصاديا فهي تنظر الى العراق بعين المتعطش كونه بلد نفطي ولهذا هي بعيدة عن التدخل وكذلك الأردن حاليا تمر بحالة ربيع بعلاقاتها مع العراق بسبب الانتعاش الاقتصادي".

وتابع بالقول، إن "هذا الدعم يدفع دول الجوار والمنطقة الى عدم التدخل، وتدعم العراق سياسيا، ولهذا التأثير العربي بصورة عامة اختلف عن ما كان عليه في السابق".



