رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الحوار المستمر والوصول إلى تفاهمات مشتركة مع الإقليم

2024-05-11 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الحوار المستمر والوصول إلى تفاهمات مشتركة مع الإقليم.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم السبت ، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الإقليم وعدد من الوزراء والمسؤولين في الإقليم، استعراض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية"، مبينا: " كما تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، وتنسيق الجهود بين القوى السياسية للمحافظة على المكتسبات المتحققة والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق".وأضاف، أنه "شهد اللقاء بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأهمية تفعيل الاتفاقيات، وحل القضايا العالقة وفقا للدستور والقانون، كما أشاد فخامة الرئيس بالخطوات التي أدت إلى المزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين"، مؤكدا "أهمية الحوار المستمر والوصول إلى تفاهمات مشتركة وبما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين في مناطق البلاد كافة".وأشار الرئيس إلى "ضرورة تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وحل مسألة الموازنة والمستحقات المالية للإقليم بشكل كامل، والعمل على حل العقبات التي تواجه المزارعين واستلام القمح من قبل الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أنه "يولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات بين العراق بما فيه إقليم كردستان مع دول الجوار والمنطقة والعالم وبما يرسخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".من جانبه، أشار رئيس إقليم كردستان إلى "الجهود المتواصلة لإرساء الأمن والسلام، فضلا عن إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".كما استعرض رئيس الإقليم نتائج زيارته الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاستها الإيجابية على مسار العلاقات بين البلدين الجارين بصورة عامة.