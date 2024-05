خمسة فرق للدفاع المدني تخمد حريقا نشب بالحي الصناعي في الناصرية

2024-05-12 01:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار اليوم عن إخماد حريق نشب داخل فرن لصبغ السيارات في الحي الصناعي في الناصرية.وقال مدير الدفاع العميد احمد حسن زويد لشبكة اخبار الناصرية إن خمسة فرق للدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث الحريق الذي اندلع داخل فرن لصبغ السيارات اشتعلت...

