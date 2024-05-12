المصرف العقاري يطالب البنك المركزي بتحديد خطة لتخصيص مبادرة جديدة

2024-05-12 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعطالب المصرف العقاري، البنك المركزي العراقي، بتحديد خطة لتخصيص مبادرة عقارية جديدة.وذكر المصرف في وثيقة حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، أنه "نظرا لعدم رفده باموال المبادرة العقارية (المستردة) منذ تاريخ 1/11/2023 ولغاية تاريخ كتابنا هذا ، فأن المصرف العقاري يواجه تحديات كبيرة في قبول وترويج منح المواطنين قروض المبادرة".وطالب المصرف بحسب الوثيقة، البنك المركزي "بالموافقة على النظر بتخصيص مبادرة عقارية جديدة او تحديد خطة لتخصيص مبادرة عقارية جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لما له من أهمية واثار عظيمة متمثلة بتحقيق منافع اجتماعية لمواطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة، والمساهمة بحل ازمة السكن، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتنشيط المعامل المحلية نتيجة خلق وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية".