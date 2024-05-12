أتلتيك بيلباو يهدر نقطتين أمام أوساسونا

2024-05-12 03:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعادل أتلتيك بيلباو على أرضه أمام أوساسونا بنتيجة 2-2، في إطار الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.وأنهى أوساسونا، الشوط الأول، متقدما في النتيجة بهدف سجله المهاجم الشاب راؤول جارسيا في الدقيقة 40.وعزز روبن جارسيا من تقدم الضيوف بهدف مباغت بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين.ولم ييأس لاعبو أتلتيك بيلباو، ونجحوا سريعا في العودة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 58 بفضل إينياكي ويليامز.وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل المهاجم البديل آسيير فياليبري، هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، أما أوساسونا فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز 13، ويفشل للمباراة الخامسة على التوالي في تحقيق أي انتصار (4 هزائم وتعادل).