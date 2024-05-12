رافينيا يرفض الدوري السعودي ويشترط للرحيل عن برشلونة

2024-05-12 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، أن البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، لم يغلق باب الرحيل عن الفريق الكتالوني.ويرغب برشلونة في التخلص من أحد اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، كي يستطيع ضم صفقات جديدة في الصيف.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا سعيد في برشلونة، ويسعى للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل.ومع ذلك، فإن الجناح البرازيلي لم يغلق الباب أمام الرحيل عن البارسا، إذا كانت هناك رغبة بالفعل في بيعه.وأضافت الصحيفة، أن رافينيا الذي رفض الرحيل للدوري السعودي في الصيف الماضي، مصمم على موقفه بعدم الانتقال إلى هناك حتى الآن.وأشارت الصحيفة، إلى أن رافينيا لن يرحل عن برشلونة، إلا صوب الدوري الإنجليزي، وبعرض لا يمكن رفضه، سواء اقتصاديًا أو رياضيًا.وكانت أندية تشيلسي وآرسنال وتوتنهام، قد حاولت ضم رافينيا، في موسم انتقاله إلى برشلونة، لكن اللاعب فضل الفريق الإسباني.