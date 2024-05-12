انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في 7 آلاف و 600 مركز امتحاني
2024-05-12 08:12:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
انطلقت صباح اليوم، الأحد، الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في العراق.
وذكرت وزارة التربية أن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحان بلغ أكثر من مليون تلميذ يتوزعون على 7 آلاف و600 مركز امتحاني.
ووجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري برعاية التلاميذ ومراعاة حالتهم النفسية والصحية وتوفير مياه الشرب والكهرباء لضمان راحتهم داخل المراكز الامتحانية.
انطلقت صباح اليوم، الأحد، الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في العراق.
وذكرت وزارة التربية أن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحان بلغ أكثر من مليون تلميذ يتوزعون على 7 آلاف و600 مركز امتحاني.
ووجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري برعاية التلاميذ ومراعاة حالتهم النفسية والصحية وتوفير مياه الشرب والكهرباء لضمان راحتهم داخل المراكز الامتحانية.