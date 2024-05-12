انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في 7 آلاف و 600 مركز امتحاني

2024-05-12 08:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعانطلقت صباح اليوم، الأحد، الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في العراق.وذكرت وزارة التربية أن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحان بلغ أكثر من مليون تلميذ يتوزعون على 7 آلاف و600 مركز امتحاني.ووجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري برعاية التلاميذ ومراعاة حالتهم النفسية والصحية وتوفير مياه الشرب والكهرباء لضمان راحتهم داخل المراكز الامتحانية.