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انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في 7 آلاف و 600 مركز امتحاني

انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في 7 آلاف و 600 مركز امتحاني
انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في 7 آلاف و 600 مركز امتحاني
2024-05-12 08:12:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
 انطلقت صباح اليوم، الأحد، الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من مليون تلميذ في العراق.
 وذكرت وزارة التربية أن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحان بلغ أكثر من مليون تلميذ يتوزعون على 7 آلاف و600 مركز امتحاني.
 ووجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري برعاية التلاميذ ومراعاة حالتهم النفسية والصحية وتوفير مياه الشرب والكهرباء لضمان راحتهم داخل المراكز الامتحانية.

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