أنشيلوتي: مبابي خارج حساباتي.. ولن أرد على رئيس فرنسا

2024-05-12 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، سعادته بالفوز 4-0 على غرناطة، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الليجا.وقال أنشيلوتي عقب اللقاء "هناك تنافس جيد بين اللاعبين، وكل شيء سار بشكل رائع". وتابع "هدفنا وصول جميع اللاعبين بحالة رائعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند".وعن قرب انتقال كيليان مبابي للملكي، علق "هذا ليس شيئا أضعه في حساباتي، ولدينا الكثير من الأشياء أمامنا الآن، ونركز على نهائي الأبطال".وحول موقف توني كروس ولوكا مودريتش، أوضح "الثنائي متحمس وفي حالة جيدة، وتفكير اللاعبين يدور حول التتويج الأوروبي"، مضيفاً "يجب علينا تقييم حالة ميليتاو لمعرفة مدى قدرته على خوض مباراتين في 3 أيام، أما في حالة كورتوا فالأمر بسيط".وأتم "تصريحات ماكرون رئيس فرنسا عن رغبته في تمثيل مبابي للديوك في الأولمبياد، لا يمكنني الرد عليها، وليس لي الحق في ذلك".يشار إلى أن مبابي أعلن أمس رسميًا رحيله عن باريس سان جيرمان، وتشير أغلب التقارير الصحفية إلى أنه في طريقه إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.