أكثر من مليار و400 مليون دولار.. مبيعات المركزي العراقي خلال أسبوع

2024-05-12 09:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد. وباع البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا، و395 مليونا، و25 الفا، و 507 دولارات، بمعدل يومي بلغ 279 مليونا، و5 آلاف، و 101 دولار مرتفعة عما سجله الذي سبقه، و الذي بلغ مليارا و348 مليونا، و 235 الفاً، و509 دولارات. وكانت أعلى مبيعات للدولار هي في يوم الاثنين الماضي حيث بلغت 283 مليونا، و 620 الفا، و620 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 275 مليونا، و 539 الفاً، و 423 دولاراً. وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي، مليارا و 313 مليونا و 685 الفا و507 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 94 مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 81 مليونا 340 ألف دولار. وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.