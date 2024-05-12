حراك حكومي لمتابعة المشاريع المتلكئة في كركوك

2024-05-12 09:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شهدت محافظة كركوك افتتاح مكتب تابع لرئيس الوزراء، لمتابعة المشاريع المتلكئة وإيجاد الحلول العاجلة لتحريكها. وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري: إن افتتاح مكتب متابعة المشاريع التابع لمكتب رئيس الوزراء، يهدف لوضع المعالجات والحلول ومواجهة تحديات العمل ضمن الإجراءات المعمول بها بضمنها المشاريع المتلكئة. وأشار إلى اطلاع وفد مكتب رئيس الوزراء الذي زار المحافظة، على واقع المشاريع وإعطاء الصورة الكاملة عنها للمساعدة في حل المشاكل والعقبات. من جهته، قال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي رزوقي اللامي: إن زيارته إلى كركوك جاءت بإيعاز مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ولفت إلى أن هناك مشاريع نحرص على إنجازها ولن يبقى مشروع متلكئ، سواء العائدة للوزارات أو الهيئات لتطوير الواقع الخدمي في المحافظة، حيث سيجري الإشراف على مشاريع الوزارات، ومنها مشروع المستشفى التركي بسعة 400 سرير. بدوره، قال مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كركوك مروان العاني: إن زيارة وفد مكتب رئيس الوزراء تضمنت جولة في عدد من المشاريع المنفذة في المحافظة للاطلاع عليها، وشملت مركز جراحة القلب التخصصي الذي سيتم الشروع بإنجاز المرحلة الثانية منه، وكذلك المستشفى التركي ومركز الأورام السرطانية، ونفق ومجسر الشهداء ومشروع مدرسة 32 صفا، فضلا عن مركز الرعاية الصحية في حي الزوراء.