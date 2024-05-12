2024-05-12 09:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي عن مفاجأة سارّة بشأن سد النهضة، موضحا أن بحيرة فيكتوريا يتدفق منها النيل، حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، علق عباس شراقي على تسجيل بحيرة فيكتوريا أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها قائلا: أراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته ورعايته، وأن يرد كيد إثيوبيا ومناصريها إلى نحرهم. وأوضح شراقي أن بحيرة فيكتوريا سجلت رقما لم يسجل من قبل، إذ تخطى منسوبها أعلى منسوب وصلت له بنحو 5 سم، مردفا: النظام المطري في منابع النيل في إعجاز كبير، كل شهور السنة فيها أمطار. وأشار خبير المياه إلى أن زيادة سم واحد في منسوب بحيرة فيكتوريا يعني زيادة مليار متر مكعب من المياه، لافتا إلى أن البحيرة زادت في الفترة الماضية نحو 50 سم. وبين شراقي أن مستوى الأمطار سيكون مرتفعا في إثيوبيا في شهر يوليو المقبل، وهو ما سينعكس على إيراد مصر من المياه، وسيقلل من حجم ضرر التخزين في سد النهضة. ولفت إلى أن وجود السد العالي يضمن الحماية لمصر من التصرفات الأثيوبية غير المقبولة، مؤكدا أن المواطن المصري لديه كل ما يحتاج له من مياه خلال فترة التخزين في أثيوبيا.