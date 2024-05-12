2024-05-12 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: مواليد اليوم الاحد ١٢ أيار مايو من برج الثور. الاستقرار هذه هي الكلمة الاساس من حياة الثور نجد عنده شيئا من الرومانسية .فلديه رومانسية القرن الثامن عشر التي تأخذنا الى قصص الحب الرائعة مولود اليوم من برج الثور انسان تقليدي وهو يعلق اهمية على الوعد والمواعيد .فلايعد قبل التأكد من امكانية التحقيق ولا يؤكد الا...

The post مهنيا وصحيا وعاطفيا حظك وتوقعات الابراج اليوم الأحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.