2024-05-12 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: يتوجه اليوم قرابة 62 ألف طالب وطالبة في محافظة ذي قار لأداء الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي. وذكر مدير قسم الامتحانات في مديرية تربية ذي قار، وليد علي لشبكة اخبار الناصرية انه تم تجهيز 512 قاعة امتحانية لاستيعاب جميع الطلاب، بما في ذلك طلاب الخارجين ومحو الأمية. واضاف،...

The post 62 ألف طالب في ذي قار يتوجهون لأداء الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.