الاستخبارات والأمن تطيح بثلاثة مطلوبين في بغداد والنجف الأشرف

2024-05-12 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، الإطاحة بثلاثة مطلوبين بتهم الإرهاب والخطف وتجارة المخدرات في بغداد والنجف الأشرف.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بمطلوبين اثنين بتهم الإرهاب والخطف في منطقتي الزعفرانية والتاجي ببغداد، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين (1/4 إرهاب، 421 خطف)"، مبيناً أنه "تمت إحالتهما الى التحقيق لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وأضاف أن "مفارز استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية ذاتها، تمكنت من القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة ذاتها بالجرم المشهود، صادرة بحقه مذكرة قضائيا وفق المادة (28 مخدرات)"، مشيراً الى أنه "تم تدوين أقواله بدائياً وقضائياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".