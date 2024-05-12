انطلاق عملية أمنية في "حزام جبارة" الزراعي شمال ديالى

2024-05-12 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، عن انطلاق عملية امنية في محيط حزام جبارة الزراعي اقصى شمال محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة بدأت عملية في محيط حزام ناحية جبارة (90كم شمال بعقوبة) من الأرياف والمناطق الزراعية، شملت من 8-9 قرى باتجاه الكلابات".

وأضاف، أن "العملية تعد الاولى من نوعها خلال عام 2024 في هذا القاطع"، مبيناً أنها "تأتي من اجل إعادة الانتشار والتوغل في العمق ومنع اي حالات تسلل لمفارز داعش خاصة وان هنالك مناطق مفتوحة ذات جغرافية معقدة في بعض المحاور".

وأشار المصدر، الى ان" العملية تمثل زخم أمني ضمن عمق يصل الى 13 كم في الأرياف والمناطق الزراعية الوعرة ضمن رؤية امنية شاملة لتعزيز الاستقرار".

وتشن الأجهزة الامنية عمليات مستمرة ضمن قواطع عدة من اجل ادامة زخم جهود مكافحة الإرهاب في مناطق محافظة ديالى.



