2024-05-12 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، عن اعتقال 119 متهمًا بقضايا مختلفة بينهم 49 مخالفًا اجنبيا في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "العملية الامنية ضمن مناطق (جكوك، الطوايل، التاجي الشمالي، والعشوائيات فيها) بجانب الكرخ، اسفرت عن اعتقال (119) متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (49) من (العمالة الاجنبية) مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

واضافت أنه "تم القبض على متهمين آخرين بجرائم (مخدرات، سرقة، حيازة اسلحة غير مرخصة) بالاضافة الى ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة".

ونوهت القيادة بأن "عمليات البحث والتفتيش مستمرة ولمناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وحماية السلم المجتمعي وأمن وسلامة المواطنين".