الإطاحة بثلاثة مطلوبين بتهم الإرهاب والخطف وتجارة المخدرات في بغداد والنجف

2024-05-12 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، الإطاحة بـ 3 مطلوبين بتهم الإرهاب والخطف وتجارة المخدرات في محافظتي بغداد والنجف.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بمطلوبين أثنين بتهم الإرهاب والخطف في منطقتي الزعفرانية والتاجي ببغداد".

وأضافت، أن "المتهمين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (1/4 إرهاب، 421 خطف)"، مبينةً أنه " تم إحالتهما الى التحقيق لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وفي السياق ذاته، أشارت المديرية الى أن " مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية ذاتها، ألقت القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة بمحافظة النجف الأشرف بالجرم المشهود، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (28 مخدرات)".

وتابعت، أنه "تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".