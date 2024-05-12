ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

2024-05-12 10:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.997 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 432 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.565 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 326 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 19 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 307 آلاف برميل يوميا. كما أشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.659 ملايين برميل يومياً، ، تلتها المكسيك بمتوسط 805 آلاف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 355 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل322 ألف برميل يومياً. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من البرازيل كانت بمعدل 217 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 129 ألف برميل يوميا ، ومن كولومبيا بمعدل 183 ألف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل ألف برميل يوميا.