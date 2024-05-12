2024-05-12 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مرصد العراق الأخضر للبيئة، الأحد، أن الأمطار التي هطلت على العراق منذ بداية فصل الشتاء ولغاية الآن أدت إلى تراجع العواصف الغبارية والترابية الى ادنى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات. وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في بيان، إن “الأمطار التي هطلت على العراق والتي كانت اعلى من المعدل العام، والسيول التي اجتاحته […]

ظهرت المقالة مرصد: أمطار هذا العام حيدت نحو 100 عاصفة غبارية كانت تجتاح العراق أولاً على Eishan.