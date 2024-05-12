2024-05-12 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي يشنها الجيش على غزةـ بحسب القناة 13 الإٍسرائيلية. وقالت القناة العبرية إن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال هاليفي أن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه “لا يوجد تحرك سياسي من […]

ظهرت المقالة قادة جيش الكيان يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر أولاً على Eishan.