نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية الى تخصيص ميزانية لمواجهة تغير المناخ

2024-05-12 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد الى تخصيص ميزانية لمواجهة التغير المناخي والحد من تأثيراتها السلبية على البلاد، مؤكد على ضرورة التعاون بين اربيل وبغداد في هذا المجال.

حديث رئيس الاقليم جاء في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر الجفاف و التغيرات المناخية و سياسات الاقتصادية و الديمغرافية في العراق الذي انعقد في اربيل برعايته شخصياً.

تتمة..