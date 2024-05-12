2024-05-12 10:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، عن استضافة بغداد لبطولة الشام والخليج العربي للعبة شهر تموز المقبل.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، ان اتحاد اليد العراقي سينظم بطولة الشام والخليج الدولية للاشبال في العاصمة بغداد مطلع تموز المقبل.

واضاف ان الاتحاد تسلم موافقات نظرائه من دول الخليج والشام للمشاركة في البطولة التي تحتضنها العراق لأول مرة في تاريخ اللعبة.

واشار الى ان الاتحاد بدأ من الآن تهيئة الجوانب التنظيمية والقاعات واماكن اقامة الوفود العربية القادمة الى بغداد الى جانب إتمام الإجراءات التنسيقية مع اتحادات الدول المشاركة للخروج بأبهى صورة يوم انطلاق المنافسات .

من جانب آخر اكد رئيس الاتحاد ان العراق سيستضيف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي والمقرر انعقاده في بغداد للفترة من 17 ولغاية 19 من الشهر الجاري .

واوضح ان الاتحاد قام بتشكيل اللجان الخاصة بالمؤتمر وتوزيع المهام واصبح جاهزاً لاستضافة رؤساء الاتحادات و من ينوب عنها التي ستتوافد قريبا للعراق .