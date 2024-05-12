أسعار الذهب تنخفض ببغداد وترتفع في أربيل

2024-05-12 11:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 480 ألف دينار، وسعر الشراء 476 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 450 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 446 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 485 ألف دينار و495 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 ألفاً و465 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 560 ألف دينار، وعيار 21، 490 ألف دينار، وعيار 18، 420 ألف دينار.