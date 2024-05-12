2024-05-12 11:18:52 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر متعددة لرويترز إن زعيم التيار الوطني الشيعي، رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة. ويقول مراقبون إن عودته، المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية […]

ظهرت المقالة تحدثت عن “اجتماع نادر” مع السيستاني.. رويترز: الصدر يعود بتصميم أقوى للعملية السياسية أولاً على Eishan.