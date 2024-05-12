الصين تفوز بالمزيد من تراخيص حقول النفط والغاز العراقية

2024-05-12 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، فوز شركة "زينهوا" الصينية باستثمار حقل أبو خيمة ضمن محافظة المثنى، بالقرب من الحدود العراقيه السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات المتقدمة على استثمار الحقل، كانت زينهوا الصينية وجيو جاد الصينية".

وحقل "أبو خيمة" هو الذي يمتد على مساحة 294 كيلومتراً مربعاً، ضمن محافظة المثنى، ويضم بئراً واحدة، ويحتوي على النفط والغاز المصاحب.

وفازت شركات صينية بعقود للتنقيب في خمسة حقول عراقية للنفط والغاز، أمس السبت، في جولة تراخيص تهدف في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي.

كما فازت شركة كوردية عراقية باثنين من المشاريع البالغ عددها إجمالا 29 والواقعة في وسط وجنوب وغرب العراق والتي كانت مطروحة في جولة التراخيص التي استمرت ثلاثة أيام، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج.

والغاز المتوقع الحصول عليه من جولة التراخيص الحالية يعادل 200% من كمية الغاز التي يستوردها العراق من إيران والتي تصل إلى 1700 مليون متر مكعب يوميا، ‏وستكون كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة حوالي 800 مليون متر مكعب قياسي يوميا.

ويسعى العراق إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاع النفط والغاز في الوقت الذي يتطلع فيه إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات ووقف واردات الغاز من إيران المجاورة التي تعد أساسية حاليا لإنتاج الطاقة.

وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما يشمل مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.

ولكن كان ملحوظا عدم وجود شركات نفط أمريكية كبرى، حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بممثلين عن شركات نفط أمريكية خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الشهر الماضي.