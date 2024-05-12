كهرباء كركوك تعلن تشكيل لجان لمحاسبة المتجاوزين على الشبكة الوطنية

2024-05-12 12:00:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أطلقت دائرة توزيع كهرباء كركوك، اليوم الأحد، حملة توعوية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وديمومة استمرارها، أعلنت عن تشكيل لجان لمحاسبة المتجاوزين من أصحاب المحال والمولات والمعامل على الشبكة الوطنية.

وقال مدير الدائرة، ليث طلعت، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة توزيع كهرباء كركوك، أطلقت حملة توعوية تحت شعار (إطفاء مصباح واحد) لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وديمومة استمرارها".

وأضاف طلعت، أن "الحملة تشمل جميع مناطق كركوك، وذلك من خلال عقد الندوات التوعوية وتوزيع البوسترات على المواطنين بضرورة تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال إطفاء مصباح واحد لا سيما في أوقات النهار".

وأكد أن "تجهيز الطاقة الكهربائية يشهد تحسناً كبيراً، وتعمل الدائرة على استمرار ساعات التجهيز والتي وصلت إلى 24 ساعة يومياً من دون انقطاع ".

وتابع أن "دائرة توزيع الكهرباء شكلت لجاناً لمحاسبة المخالفين من أصحاب المحال التجارية والمولات والمعامل إضافة إلى استمرار العمل برفع التجاوزات على الشبكة الوطنية وفرض غرامات مالية على المتجاوزين سواء المعامل والمحال التجارية والفلاحين كونها تؤثر بشكل كبير في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".