العراق وسوريا يوقعان مذكرة تعاون أمني لمكافحة المخدرات وضبط الحدود

2024-05-12 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، توقيع العراق مذكرة تعاون امني مع سوريا تخص عدة مجالات.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري محمد خالد رحمون، حضرته "بغداد اليوم"، "استقبلنا اليوم وزير الداخلية السوري، وتم مناقشة جميع المواد المدرجة على جدول الاعمال"، مبينا ان "الاجتماع تمخض عنه توقيع مذكرة تعاون مشترك، وتضمنت عددا من المواد الخاصة بالتعاون بين البلدين في مجالات مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين".

وأضاف الشمري، ان "الوزير السوري لديه اليوم برنامجًا حافلًا في زيارة كل المفاصل والمراكز التدريبية بالوزارة للاطلاع عليها"، لافتا الى انه "تم توجيه الدعوة الى الطلبة في الجمهورية السورية للمشاركة بالدورات التدريبية المقامة في وزارة الداخلية".

من جهته، اكد وزير الداخلية السوري محمد رحمون، خلال المؤتمر الصحفي، ان "اللقاء شهد بحث سبل التعاون في كافة المجالات خصوصا الامنية ومحاربة الإرهاب"، لافتا الى ان "هناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات تجارة المخدرات والاتجار بالبشر".

وأضاف رحمون، "وقعنا مذكرة بين البلدين لمحاربة الجرائم والأمن السيبراني"، مشددا على ان "هذا التعاون فيما سبق كان موجودا في مكافحة المخدرات وباقي الأمور".





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