2024-05-12 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، باندلاع حريق التهم 15 دونما من محصول الحنطة شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حريقا كبيرا اندلع في حقول الحنطة جنوب ناحية كنعان 22كم شرق بعقوبة ما ادى الى التهام 15 دونما".

وأضاف، أنه "تم اخماد الحريق دون وقوع اي اصابات بشرية تذكر"، مبيناً أن "الحريق هو الـ 5 من نوعه على مستوى ديالى في حقول الحنطة، ولأسباب متعددة منها تماس الاسلاك المارة بالقرب من الحقول او شرارة من الحاصدات".

ونفى المصدر "وجود اي فعل ارهابي في الحرائق السابقة"، لافتا الى أن "فرق مديرية الدفاع المدني نشرت 22 فرقة جوالة حول حقول الحنطة في الاقضية والنواحي ضمن 14 مقاطعة زراعية من اجل دعم موسم الحصاد والتدخل بشكل فوري عند اي طارئ مع توعية المزارعين بضرورة توفير صهاريج ماء عند الحصاد تحسبا لأي موقف".

والاثنين الماضي، أفاد مصدر أمني في ديالى، باندلاع حريق في أحد حقول القمح بسبب تماس كهربائي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي وأدى إلى اشتعال النيران بعشرات الدوانم من محصول القمح في قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وبين أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها".

وسجل عام 2020 أكبر عدد من الحرائق في حقول القمح اندلعت النيران في 164 حقلاً للقمح في 16 محافظة، خلال الفترة من 21 نيسان/ أبريل وحتى 22 آيار/ مايو من العام نفسه، وفقاً لبيانات رسمية.