عبر إذاعة الناصرية.. كهرباء ذي قار تكشف عن حزمة مشاريع لفك الاختناقات بتجهيز الطاقة

2024-05-12 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير توزيع كهرباء ذي قار المهندس عبد المجيد علاء، اليوم ، أن للشركة عدة مشاريع وخطط دخلت حيز التنفيذ لفك الاختناقات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، لافتا إلى دخول محولات ثانوية و إضافة خطوط جديدة في ذي قار. وقال علاء في لقاء له...

