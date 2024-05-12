2024-05-12 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم الاحد المصادف 12 ايار استقرارا نسبيا في أسعار بعض الخضروات والفواكه باميا عراقية سعر الكيلو 4500 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان...

The post الناصرية: إليك دليل شامل لأسعار الفواكه والخضروات اليوم الاحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.